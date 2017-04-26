Садоводам помогут подготовиться

К открытию дачного сезона здесь можно купить все необходимое. Молодые и зрелые сыры, фермерская говядина и свинина, колбасы в натуральной оболочке, свежие овощи из грунта, консервы из отборного мяса, масло из цельных сливок, свежая компотная смесь, новинки кондитеров.

Для садоводов — урожайные саженцы, семена. Морозостойкий виноград, японская вишня, ароматная малина, пикантный барбарис, клубника, черная бузина, сотни сортов яблонь и груш, хвойные саженцы, а также цветы: гортензии, махровые ромашки, «бородатые» ирисы, степные пионы и розы.

Ярмарка будет работать по 29 апреля во Дворце спорта «Юность».