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07:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Садоводам помогут подготовиться

Сегодня открывается Народная ярмарка.

К открытию дачного сезона здесь можно купить все необходимое. Молодые и зрелые сыры, фермерская говядина и свинина, колбасы в натуральной оболочке, свежие овощи из грунта, консервы из отборного мяса, масло из цельных сливок, свежая компотная смесь, новинки кондитеров.

Для садоводов — урожайные саженцы, семена. Морозостойкий виноград, японская вишня, ароматная малина, пикантный барбарис, клубника, черная бузина, сотни сортов яблонь и груш, хвойные саженцы, а также цветы: гортензии, махровые ромашки, «бородатые» ирисы, степные пионы и розы.

Ярмарка будет работать по 29 апреля во Дворце спорта «Юность».

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