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08:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Погода мешает началу посевной в Новосибирской области

В некоторых районах области выйти в поля мешает погода. Техника вязнет. Репортаж из Ордынского района.

Источник: Reuters

До старта посевной считаные дни. Готовность почти стропроцентная. Техника ждет своего часа. В амбарах — овес, ячмень, горох, их засевают первыми. Осталось докупить солярки. В «Кирзинском» надеялись на льготный кредит. Документы начали оформлять в начале февраля. Только сейчас получили «добро».

Владимир Селезнев, Председатель СПК «Кирзинский»: «Впервые за мою практику я сталкиваюсь с несуществующей проблемой. Ее нет, мы 15 лет являемся вип-клиентами банка, с 11 по 15 год я взял и вернул 195 млн и не могу взять».

Владимир Иванович руководит хозяйством три десятка лет. Показывает посевной агрегат — купили в этом году. Отечественный. С новой системой подачи семян.

«Когда две всего трубы — идет неравномерное распределение Сейчас когда 6 труб сделали норма высева что в середине что по краям — одинакова».

В полях техники пока немного. Выборочно ведут боронование. Прибивают влагу. Но над головой то и дело хмурятся тучи.

Ирина Якубова, Корреспондент: «Чтобы работать в полную мощь, хлеборобам мешает погода, дождь. Земля сырая, техника вязнет».

Впрочем, аграрии не переживают. Пусть в поле выйдем позже, зато влаги в земле будет больше. Урожай — лучше.

Вячеслав Колпаков, Главный агроном СПК «Кирзинское»: «Весенний дождь — 2−3 часа прошло, можно заходить и работать смело. В среду-четверг выйдем полностью и будем боронить 800 га за сутки».

Две трети районов уже начали боронование. В передовиках — южные районы, Карасукский, Баганский. Они первыми вышли в поля. В северной части области — работы пока на начальном этапе. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни регион ждет теплая безоблачная погода. Работа — закипит. .

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