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08:18 (мск), источник: Om1.ru

В «Тепловой компании» Омска началась доследственная проверка

Предприятие допускало нарушения при ценообразовании, а также потратило на необоснованные выплаты работникам почти шесть миллионов.

По инициативе прокуратуры города Омска на муниципальном предприятии города Омска «Тепловая компания» следователи начали доследственную проверку. Поводом для неё послужили многочисленные нарушения, обнаруженные во время прокурорской проверки в декабре и январе.

По состоянию на январь 2017 года клиенты и деловые партнёры задолжали «Тепловой компании» около 700 миллионов рублей. Это 69% от суммы долгов самой «Тепловой компании». Но взыскиванием задолженности предприятие занималось недостаточно усердно.

Расходы предприятия не компенсируются тарифами на тепловую энергию, которые устанавливает РЭК. По мнению прокуратуры, причина этого в том, что «Тепловая компания» не ведёт надлежащий бухгалтерский учёт. По инициативе прокурора города Омска в отношении главного бухгалтера «Тепловой компании» было возбуждено административное дело по статье «Нарушение установленного порядка ценообразования». Главбуха оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Кроме того, несмотря на финансовые проблемы, «Тепловая компания» заключала экономически необоснованные сделки. За оказание консультационных услуг предприятие заплатило более семи миллионов, за разработку схемы теплоснабжения Омска — 7,4 миллиона рублей. На необязательные социальные и прочие выплаты своим работникам компания потратила более 5,8 миллиона рублей. На заключение договоров «Тепловая компания» у мэрии разрешения не спрашивала.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров 20 февраля внёс представления мэру Вячеславу Двораковскому и директору тепловой компании «Владимиру Тухватулину». Трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Но, возможно, впоследствии этих специалистов ждёт более суровое наказание. Следственные органы решают вопрос о том, чтобы возбудить уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

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