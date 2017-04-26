Еще 72 автобуса в мае выйдут на маршруты Волгограда

В соответствии с протоколами, сообщает ВДТВ, вместо частных маршруток на линии выйдут 72 автобуса средней вместимости. Всего на каждом из направлений будет задействовано до 12 единиц подвижного состава. 7 автобусов будут в резерве.

Отметим, что контракт будет заключен с «Волгоградским автобусным парком». Фирма оказалась единственным участником торгов.

Выход новых автобусов на линии произойдет в мае. Они пойдут по следующим вспомогательным маршрутам:

— № 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО “ВГАЗ-Суал” Алюминиевый завод».

— № 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский».

— № 68 «П. Водстрой — п. ГЭС».

— № 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников».

— № 98 «Речпорт — ТЦ «Метро».

— № 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна».