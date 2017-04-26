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09:05 (мск), источник: Вести Приморье

Аграрии Приморья приступили к посеву кукурузы и сои

Сельхозпроизводители Приморья посеяли более 1,2 тысяч гектаров кукурузы и 350 гектаров сои.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, кукурузу и сою начали сеять в пяти муниципальных районах края.

«В Михайловском, Кировском, Пограничном районах, а также в Спасске и Уссурийске посеяно 1 205 гектаров кукурузы. Кроме того, сельхозпроизводители Кировского района уже посеяли 350 гектаров сои», — прокомментировали специалисты.

Ударные темпы посева кукурузы демонстрирует резидент ТОР «Михайловский».

«Компания “Мерси Трейд” на своих полях в Спасске посеяла 500 гектаров кукурузы», — добавили они.

Стоит отметить, что крестьяне уже завершают сев ранних зерновых. На сегодняшний день посеяно 36 718 гектаров — 86% от плана.

«Сев пшеницы, овса и ячменя завершили в Артеме, Уссурийске, Лесозаводске, а также в Спасском, Ханкайском и Пограничном районах», — добавили специалисты.

Напомним, в этом году в посевной кампании задействовано около 4,5 тысяч различной техники и почти три тысячи механизаторов.

Ранее вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев подчеркнул, что в 2017 году сохранено финансирование по программам поддержки сельского хозяйства на уровне прошлого года.

«В этом году сохраняются все меры поддержки, обозначенные в госпрограмме. Из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства Приморья направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального — 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей», — пояснил Денис Бочкарев.

Отметим, в 2017 году основные меры государственной поддержки будут направлены на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидирование молочного животноводства, техническую и технологическую модернизацию производства, развитие семейных животноводческих ферм и растениеводство.

По словам Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Глава государства подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов.

«Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий», — уверен Владимир Путин.

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