В Находке построят центр управления портовым флотом

Центр будет обеспечивать взаимодействие железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка-Экспортная с морским транспортом. Также он будет координировать работу перегрузочного комплекса «Терминала Астафьева» в бухте Находка.

Ожидается, что проект снизит зависимость от пропускной способности железной дороги и увеличит скорость экспорта угля в страны АТР через порт.

Стоимость проекта оценивают в 490 млн рублей. Ожидается, что центр управления создаст 114 новых рабочих мест.