В Находке построят центр управления портовым флотом
Резидент свободного порта Владивосток, компания «Терминал Астафьева», планирует создать Центр управления портовым флотом в Находке, сообщила
Резидент свободного порта Владивосток, компания «Терминал Астафьева», планирует создать Центр управления портовым флотом в Находке, сообщила
Центр будет обеспечивать взаимодействие железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и
Ожидается, что проект снизит зависимость от пропускной способности железной дороги и увеличит скорость экспорта угля в страны АТР через порт.
Стоимость проекта оценивают в 490 млн рублей. Ожидается, что центр управления создаст 114 новых рабочих мест.