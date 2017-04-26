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09:04 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Находке построят центр управления портовым флотом

Резидент свободного порта Владивосток, компания «Терминал Астафьева», планирует создать Центр управления портовым флотом в Находке, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Источник: ИТАР-ТАСС

Центр будет обеспечивать взаимодействие железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка-Экспортная с морским транспортом. Также он будет координировать работу перегрузочного комплекса «Терминала Астафьева» в бухте Находка.

Ожидается, что проект снизит зависимость от пропускной способности железной дороги и увеличит скорость экспорта угля в страны АТР через порт.

Стоимость проекта оценивают в 490 млн рублей. Ожидается, что центр управления создаст 114 новых рабочих мест.

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