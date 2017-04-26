Бюджет Омска увеличился на 900 миллионов
Все эти деньги потратят на ремонт дорог.
Все эти деньги потратят на ремонт дорог.
Сегодня, 26 апреля, на пленарном заседании Горсовета Омска были озвучены изменения в бюджете-2017, плановые 2018−2019 годы. Объем доходов и расходов увеличился на 869 миллионов рублей.
Речь идет о межбюджетных трансфертах в 868 миллионов рублей, основная часть из которых, 450 миллионов рублей будет направлена на ремонт дорог и на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» — 417 миллионов рублей.
Также предполагается направить 1,5 миллиона рублей собственных средств потратить на озеленение.
Таким образом, бюджет-2017 по доходам составит 14 миллионов 486 тысяч рублей, по расходам — 15 миллионов 264 тысячи рублей.
При этом директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина сегодня оказалась в командировке, и депутаты приняли изменения в ее отсутствие.