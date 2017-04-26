Бюджет Омска увеличился на 900 миллионов

Сегодня, 26 апреля, на пленарном заседании Горсовета Омска были озвучены изменения в бюджете-2017, плановые 2018−2019 годы. Объем доходов и расходов увеличился на 869 миллионов рублей.

Речь идет о межбюджетных трансфертах в 868 миллионов рублей, основная часть из которых, 450 миллионов рублей будет направлена на ремонт дорог и на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» — 417 миллионов рублей.

Также предполагается направить 1,5 миллиона рублей собственных средств потратить на озеленение.

Таким образом, бюджет-2017 по доходам составит 14 миллионов 486 тысяч рублей, по расходам — 15 миллионов 264 тысячи рублей.

При этом директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина сегодня оказалась в командировке, и депутаты приняли изменения в ее отсутствие.