В Уфе создадут план перевозок по городским маршрутам

Администрация башкирской столицы готовят документ, в котором распланируют пассажирские перевозки по городским маршрутам — распоряжение подписал Ирек Ялалов. Рассчитан такой план на пять ближайших лет и включает в себя несколько основных параметров.

В плане должны быть обозначены: классификация маршрутов по видам перевозок, список маршрутов, которые стоит отменить, а также график, согласно которому с перевозчиками будут заключаться муниципальные контракты. Таким образом предполагается оптимизировать транспортную систему Уфы.