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09:13 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале формируют реестр аварийного жилфонда для расселения жителей в следующем году

В Свердловской области формируется реестр аварийного жилфонда, расселение которого планируется начать со следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в список включено 1,6 тыс. многоквартирных домов площадью 373 тыс. квадратных метров. В них проживает 17,5 тыс. человек.

«Реестр формируется на основании данных, предоставляемых органами местного самоуправления, и включает в себя только те дома, которые признаны аварийными и непригодными к проживанию после 1 января 2012 года. Реализация программ по их расселению начнется с 2018 года. Механизмы и источники финансирования, как ожидается, будут определены в мае-июне текущего года. И мы рассчитываем, что затраты на обеспечение переселенцев благоустроенным жильем, как и прежде, будет осуществляться при поддержке федерального бюджета», — прокомментировали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что перечень домов не является окончательным, он будет корректироваться и дополняться, в том числе, за счет объектов, исключаемых из региональной программы капремонта.

«Уже сегодня в результате экспертизы технического состояния многоквартирных домов из программы капитального ремонта исключено около 1,5 тыс. домов. Как правило, это объекты с очень высокой степенью износа, либо дома, в которых кроме электричества больше не предусмотрено никаких коммунальных услуг — их ремонт экономически нецелесообразен, да и вынуждать людей в XXI веке жить с печным отоплением, без водопровода и канализации было бы несправедливо», — отметили специалисты.

Напомним, программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках майских указов президента РФ Владимира Путина и находится на особом контроле главы региона Евгения Куйвашева. Начиная с 2013 года, из аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры на Среднем Урале переехало 8,5 тыс. уральцев.

Добавим, что на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилфонда в уральском полпредстве выразили обеспокоенность, связанную с реализацией программы по переселению из аварийного жилья в Свердловской области. До 1 сентября этого года в регионе нужно переселить еще 6,3 тыс. человек.

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