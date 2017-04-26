Уничтожено более двух тонн польских яблок

Сотрудники таможни, транспортной прокуратуры и Россельхознадзора во время рейда на рынке Перми обнаружили в одной торговой точке 175 коробок санкционных польских яблок. Товаросопроводительных документов у владельца не оказалось.



По информации пермской таможни, продукцию изъяли и уничтожили. Общий вес запрещенных яблок составил 2275 кг.