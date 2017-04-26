Уничтожено более двух тонн польских яблок
Санкционные фрукты были обнаружены на рынке. Собственник не смог предоставить товаросопроводительные документы, поэтому было решено изъять запрещенную продукцию.
Санкционные фрукты были обнаружены на рынке. Собственник не смог предоставить товаросопроводительные документы, поэтому было решено изъять запрещенную продукцию.
Сотрудники таможни, транспортной прокуратуры и Россельхознадзора во время рейда на рынке Перми обнаружили в одной торговой точке 175 коробок санкционных польских яблок. Товаросопроводительных документов у владельца не оказалось.
По информации пермской таможни, продукцию изъяли и уничтожили. Общий вес запрещенных яблок составил 2275 кг.