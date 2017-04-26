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09:11 (мск), источник: Новости Перми

Уничтожено более двух тонн польских яблок

Санкционные фрукты были обнаружены на рынке. Собственник не смог предоставить товаросопроводительные документы, поэтому было решено изъять запрещенную продукцию.

Сотрудники таможни, транспортной прокуратуры и Россельхознадзора во время рейда на рынке Перми обнаружили в одной торговой точке 175 коробок санкционных польских яблок. Товаросопроводительных документов у владельца не оказалось.

По информации пермской таможни, продукцию изъяли и уничтожили. Общий вес запрещенных яблок составил 2275 кг.

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