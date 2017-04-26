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09:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии растут налоговые и неналоговые доходы

УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По состоянию на 1 апреля, исполнение консолидированного бюджета (республиканского и местного бюджетов) Башкортостана по доходам составило 42 743,6 млн рублей. Это на 8,8 процента больше прошлогоднего показателя.

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 35 647,0 млн рублей, или 24,5 процента к годовому плану. Это 3 836,2 млн рублей, или на 12,1 процента больше, чем в январе-марте 2016 года. Такие данные приводит Министерство финансов РБ.

Традиционно основными источниками доходов в регионе являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе-марте этого года профинансированы в объеме 32 230,9 млн рублей.

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 82,5 процента всех расходов, или 26 575,4 млн рублей.

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