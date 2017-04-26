Касымбек о вернувшемся в аэропорт Алматы самолете: проблем с двигателем нет

«Алматы — Актау», это новый самолет Airbus 320neo. Сработал датчик снижения давления масла, по этой причине пилот принял решение сразу же осуществить посадку. Предварительный осмотр вчера показал, что проблем с двигателем нет, сработал датчик, — сказал Касымбек журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

«Это уже больше половины из этих ситуаций, когда срабатывает сигнализация. В “Эйр Астане” очень жесткие требования по безопасности, любой датчик сигнализации сработал — ложно-неложно — сразу же осуществляется посадка в целях безопасности пассажиров», — добавил он.

Как ранее сообщила пресс-служба авиакомпании «Эйр Астана», самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы — Актау КС 857, вернулся в аэропорт вылета по причине cбоя в системе индикации уровня масла в двигателе. Посадка была произведена в штатном режиме. В авиакомпании отметили, что решение экипажа о возвращении в аэропорт вылета соответствует международным процедурам безопасности.

За последние полтора месяца произошло несколько подобных инцидентов с самолетами «Эйр Астаны».