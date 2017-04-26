В Новосибирске ищут шиномонтажника на зарплату в 120 тысяч рублей, сообщает исследовательская служба портала Зарплата.ру.

Аналитики портала нашли пять вакансий в Новосибирске с зарплатой выше 100 тысяч рублей. В топ-5 не включены такие должности, на которых соискателям предлагают сдельный заработок (менеджеры продаж, риэлтеры, водители такси).

100 тысяч рублей в месяц предлагают управляющему в частный медицинский центр на площади Ленина. Высокая зарплата объясняется задачей работодателя — управляющий должен будет привести медицинский центр к лидирующей позиции на рынке медицинских услуг.

150 тысяч рублей предлагают работодателя выездному мастеру по ремонту и настройке компьютеров. Руководитель гарантирует стабильный поток заказов (3−5 в день), выезды к физическим и юридическим лицам.

От 25 до 108 тысяч рублей может получать менеджер по туризму. Одно из агентств озвучило зарплату от 25 до 108 тысяч рублей (оклад + ежемесячная премия + % с продаж + ежемесячные бонусы). Работодатель обещает оплатить поездки в обучающие и рекламные туры.

От 30 до 120 тысяч рублей может ежемесячно зарабатывать массажист в центре профилактики мужских заболеваний. Соискателя обучат массажу, психологии и сексологии. От него требуется лишь годовой стаж работы. При окладе в 30 тысяч рублей премия составит 40% от сеанса массажа. «Никакой эротики, работаем только в массажном направлении», — отмечается в вакансии.

Ежемесячно 120 тысяч рублей может зарабатывать шиномонтажник в колесной мастерской. Главное требование: опыт работы с колесами от R13 по R24.