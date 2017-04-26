Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
10Полюс холода
22Цвет нации
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Протест одного
09:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске ищут шиномонтажника на зарплату в 120 тысяч рублей

Аналитики портала нашли пять вакансий в Новосибирске с зарплатой выше 100 тысяч рублей. В топ-5 не включены такие должности, на которых соискателям предлагают сдельный заработок (менеджеры продаж, риэлтеры, водители такси), сообщает исследовательская служба портала Зарплата.ру.

В Новосибирске ищут шиномонтажника на зарплату в 120 тысяч рублей, сообщает исследовательская служба портала Зарплата.ру.

Аналитики портала нашли пять вакансий в Новосибирске с зарплатой выше 100 тысяч рублей. В топ-5 не включены такие должности, на которых соискателям предлагают сдельный заработок (менеджеры продаж, риэлтеры, водители такси).

100 тысяч рублей в месяц предлагают управляющему в частный медицинский центр на площади Ленина. Высокая зарплата объясняется задачей работодателя — управляющий должен будет привести медицинский центр к лидирующей позиции на рынке медицинских услуг.

150 тысяч рублей предлагают работодателя выездному мастеру по ремонту и настройке компьютеров. Руководитель гарантирует стабильный поток заказов (3−5 в день), выезды к физическим и юридическим лицам.

От 25 до 108 тысяч рублей может получать менеджер по туризму. Одно из агентств озвучило зарплату от 25 до 108 тысяч рублей (оклад + ежемесячная премия + % с продаж + ежемесячные бонусы). Работодатель обещает оплатить поездки в обучающие и рекламные туры.

От 30 до 120 тысяч рублей может ежемесячно зарабатывать массажист в центре профилактики мужских заболеваний. Соискателя обучат массажу, психологии и сексологии. От него требуется лишь годовой стаж работы. При окладе в 30 тысяч рублей премия составит 40% от сеанса массажа. «Никакой эротики, работаем только в массажном направлении», — отмечается в вакансии.

Ежемесячно 120 тысяч рублей может зарабатывать шиномонтажник в колесной мастерской. Главное требование: опыт работы с колесами от R13 по R24.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь