Производство алкоголя в Сибири выросло на 42%

«В январе-марте 2017 года объем производства маркируемой алкогольной продукции на территории Сибирского федерального округа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 42% — с 1 717 658 дал (декалитров) в 2016 году до 2 431 887 дал в 2017 году. Больше всего в Сибири выросло производство водки — с 1 385 691 дал до 2 185 024 дал. Рост составил 58%», — говорится в сообщении.

Руководитель управления Алексей Крупин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что такой большой рост связан с внедрением системы ЕГАИС, в связи с чем у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь, а соответственно, возрастает потребность в легальных напитках, сведения о которых зафиксированы в ЕГАИС.

«Эти факты подтверждают эффективность работы государственной системы учета и контроля ЕГАИС, внедренную во все звенья алкогольного рынка», — сказал Крупин.