Производство алкоголя в Сибири выросло на 42%
НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Производство алкогольной продукции в регионах Сибирского федерального округа в
НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Производство алкогольной продукции в регионах Сибирского федерального округа в
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Руководитель управления Алексей Крупин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что такой большой рост связан с внедрением системы ЕГАИС, в связи с чем у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь, а соответственно, возрастает потребность в легальных напитках, сведения о которых зафиксированы в ЕГАИС.
«Эти факты подтверждают эффективность работы государственной системы учета и контроля ЕГАИС, внедренную во все звенья алкогольного рынка», — сказал Крупин.
По итогам первого квартала 2017 года количество федеральных специальных марок, выданных управлением Росалкогольрегулирования по СФО оказалось в 2,5 раза больше, чем за первый квартал 2016 года, что свидетельствует о запланированном во втором квартале