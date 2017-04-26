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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Производство алкоголя в Сибири выросло на 42%

НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Производство алкогольной продукции в регионах Сибирского федерального округа в январе-марте 2017 года увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает в среду пресс-служба управления Росалкогольрегулирования (РАР) по СФО.

Источник: РИА "Новости"

«В январе-марте 2017 года объем производства маркируемой алкогольной продукции на территории Сибирского федерального округа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 42% — с 1 717 658 дал (декалитров) в 2016 году до 2 431 887 дал в 2017 году. Больше всего в Сибири выросло производство водки — с 1 385 691 дал до 2 185 024 дал. Рост составил 58%», — говорится в сообщении.

Руководитель управления Алексей Крупин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что такой большой рост связан с внедрением системы ЕГАИС, в связи с чем у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь, а соответственно, возрастает потребность в легальных напитках, сведения о которых зафиксированы в ЕГАИС.

«Эти факты подтверждают эффективность работы государственной системы учета и контроля ЕГАИС, внедренную во все звенья алкогольного рынка», — сказал Крупин.

По итогам первого квартала 2017 года количество федеральных специальных марок, выданных управлением Росалкогольрегулирования по СФО оказалось в 2,5 раза больше, чем за первый квартал 2016 года, что свидетельствует о запланированном во втором квартале предприятиями-производителями увеличении объемов производства продукции, сообщили в РАР.

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