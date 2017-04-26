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09:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Программу развития дорог в Новосибирской области урежут на 6,4 млрд рублей

Депутаты Заксобрания дали областному Минтрансу два месяца на составление плана первоочередных дорожных работ, который не могли сделать полтора года, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Программу развития дорог в Новосибирской области урежут на 6,4 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба Заксобрания НСО.

25 апреля прошло внеочередное заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, на нём выступил новый глава Минтранса Анатолий Костылевский. Доклад министра был не очень радужным, предлагалось сокращение программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015—2022 годах» на 6,5 млрд рублей, что составляет треть от общих запланированных трат на дороги региона.

«Общее сокращение объема средств, направляемых на реализацию госпрограммы, составляет 6 млрд 428 млн рублей. Из них 3,8 млрд рублей — средства областного бюджета, 2,6 млрд рублей — федеральные трансферты, 15 млн рублей — сокращение вложений местных бюджетов. В 2017 году сокращение финансирования составит 721 млн рублей, в 2018-м — 3 млрд 277 млн рублей, в 2019 году — 2,4 млрд рублей, — говорится в сообщении Заксобрания.

Снижение трат приведет к снижению качественных индикаторов программы.

«К концу 2022 года удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения в сравнении с 2014 годом составит 2,73% в сравнении с планировавшимися 3,04%. Планируется снижение, с 388,5 до 306 км протяженности сети автомобильных дорог, соответствующих в результате проведенной реконструкции нормативным требованиям, ожидаемая протяженность новых автодорог снижается с 87,6 до 77,1 км», — рассказали депутатам.

В качестве одной из мер пополнения бюджета программы депутаты предложили активизировать сбор недоимок по транспортному налогу в регионе. Их объем составляет более 2 млрд рублей.

Председатель комитета Федор Николаев заявил, что Минтранс должен подготовить стратегический план ремонта дорожных объектов в регионе: «Чтобы достичь поставленных задач, нужно хорошо спланировать. Министерство должно подготовить стратегический план в среднесрочной перспективе — какие объекты должны строиться в первую очередь, их взаимоувязка и подготовка к строительству. Мы говорим об этом уже в течение полутора лет.

Костылевский заявил, что министерству на составление подобного плана потребуется как минимум два месяца.

Комитет поддержал изменения в программу. «Согласование необходимо, чтобы открыть финансирование и начать торговые процедуры», — заявил Николаев.

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