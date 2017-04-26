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09:35 (мск), источник: NewsKo

В Перми подвели первые итоги работы электронной системы учёта пассажиров

МКУ «Гортранс» подвело промежуточные итоги работы системы электронного учёта пассажиропотока в части использования проездных документов. За первые три месяца 2017 года льготники приобрели 68,8 тысяч проездных документов.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, на сегодняшний день к системе электронного учёта пассажиропотока подключилось 32 автобусных маршрута, валидаторы работают на 426 транспортных средствах, что составляет уже половину от общего количества пассажирского транспорта.

С 1 апреля пассажиры льготных категорий смогли пользоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. Отменено и требование об обязательной регистрации в городе Перми. Чаще всего на апрель льготники приобретали проездные на 60 поездок. Так, из 4 533 тысяч проданных школьных проездных на 60 поездок приобретено 3 363, на 90 — 1 154 проездных, на 120 — всего 16 проездных документов. Из 9 965 студенческих проездных 8 338 приобретено на 60 поездок, на 90 — 1587, на 120 — 39. Из 10 080 пенсионных проездных 5 102 приобретено на 60 поездок, на 90 — 4 954, на 120 — 23 проездных.

Также было проанализировано использование полного количества поездок пассажирами. Так, по итогам марта в полном объеме 90 поездок были использованы на 111 проездных документах, на половину месяца 45 поездок были потрачены на 850 проездных.

Мониторинг работы электронной системы учёта продолжается, следующий срез будет сделан по итогам шести месяцев работы.

С начала мая будет усилен контроль за использованием электронных проездных. Контролёры с помощью специального оборудования будут проверять, действуют ли предъявленные проездные, даже если салон не оборудован валидатором.

Источник — администрация Перми

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