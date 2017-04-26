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09:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске финансирование КТОСов все-таки увеличат на 44 миллиона

Коммунисты Горсовета остались недовольны тратой 30 миллионов из бюджета на эти цели.

Сегодня, 26 апреля, на пленарном заседании Горсовета депутаты бурно обсудили изменения в бюджет-2017, плановые 2018−2019 годы. Претензии парламентариев вновь возникли к расходам на КТОСы.

Ситуацию осложняло то, что в отсутствие директора департамента финансов и контроля Инны Парыгиной, доклад читала ее первый заместитель Ольга Илютикова.

Она заявила, что 44 дополнительных миллиона рублей на обслуживание муниципального долга пойдут на обслуживание работы КТОСов. У коммуниста Геннадия Дроздова возник логичный вопрос.

 — Вы говорили о том, что не надо рубить сплеча. Какая заработная плата у специалиста и председателя КТОСа? Каков фонд зарплаты на 76 КТОСов? В связи с чем возникла необходимость увеличения финансирования? — спросил Дроздов.

На что Ольга Илютикова ответила, что из 33 миллионов рублей 40 процентов идет на оплату коммунальных услуг. Остальное тратится на зарплату. При этом председатель территориального комитета самоуправления получает 16,5 тысячи в месяц.

Ее ответ вызвал возмущение у коммунистов. Выступил Иван Федин, рассказав жесткую жизненную историю.

 — Вы знаете, чем занимаются КТОСы? Председатель КТОСа на выборах мэра учила дочь изымать из ящиков агитацию за политических оппонентов. Дочь отказалась, а потом покончила с собой, — заключил Федин.

При этом профильный финансово-бюджетный комитет был против увеличения финансирования на КТОСы.

Между тем глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Николай Чираков заметил, что председатели этих организации ведут сложную общественную работу.

Впрочем, только 10 коммунистов проголосовали против увеличения финансирования КТОСов, остальные поддержали решение. В итоге изменения в бюджет приняты.

Напомним, что в прошлом году на КТОСы выделили 85 миллионов. Однако прокуратура высказывала претензии из-за необоснованных трат в территориальных комитетах. Надзорное ведомство в марте нынешнего года выяснило, что 80 процентов средств шли на прибавку к зарплатам самых активных членов этих организаций.

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