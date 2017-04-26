«Почта России» ограничила свои услуги в Хабаровском крае

Следует отметить, что «Почта России» выступала агентом по оказанию услуг в пунктах коллективного доступа в интернет, ответственной за исполнение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» выступала компания «Ростелеком».

— В Хабаровском крае работало порядка 50 пунктов коллективного доступа в Аяно-Майском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Советско-Гаванском районах и районе им. Полины Осипенко. На сегодняшний день они временно приостановили свою работу, — сообщила Елена Рыжова.

В настоящее время финансирование данного проекта приостановлено. Мы надеемся, что финансирование появится, и в удаленных населенных пунктах мы продолжим оказание услуг.

Между тем, в ведомстве заметили, что необходимость данной услуги в больших городах потеряла актуальность в связи с проникновением оптоволоконных систем. Здесь практически у каждого есть домашний интернет или смартфон.

Однако, в отдаленных районах края складывается плачевная ситуация с доступом к сети интернет. Например, в некоторых районах пункт доступа к интернету подчас единственный способ связаться с родственниками из других сел и городов.

— У нас в селе всего несколько человек имеет дома компьютер с интернетом. Остальные ходят на почту, где есть возможность через интернет пообщаться с родственниками из других населенных пунктах. Теперь и этой возможности мы будем лишены, — рассказала Мария из села Большие Санники Ульчского района.