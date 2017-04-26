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10:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Почта России» ограничила свои услуги в Хабаровском крае

Пункты коллективного доступа в интернет (ПКД) на территории региона приостановили свою работу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia.

«Почта России» приостановила работу пунктов коллективного доступа в интернет на территории Хабаровского края. Таких пунктов в регионе насчитывается порядка 50 в разных районах, сообщил корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь «Почта России» Елена Рыжкова.

— В Хабаровском крае работало порядка 50 пунктов коллективного доступа в Аяно-Майском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Советско-Гаванском районах и районе им. Полины Осипенко. На сегодняшний день они временно приостановили свою работу, — сообщила Елена Рыжова.

Следует отметить, что «Почта России» выступала агентом по оказанию услуг в пунктах коллективного доступа в интернет, ответственной за исполнение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» выступала компания «Ростелеком».

В настоящее время финансирование данного проекта приостановлено. Мы надеемся, что финансирование появится, и в удаленных населенных пунктах мы продолжим оказание услуг.
Елена Рыжкова

Между тем, в ведомстве заметили, что необходимость данной услуги в больших городах потеряла актуальность в связи с проникновением оптоволоконных систем. Здесь практически у каждого есть домашний интернет или смартфон.

Однако, в отдаленных районах края складывается плачевная ситуация с доступом к сети интернет. Например, в некоторых районах пункт доступа к интернету подчас единственный способ связаться с родственниками из других сел и городов.

— У нас в селе всего несколько человек имеет дома компьютер с интернетом. Остальные ходят на почту, где есть возможность через интернет пообщаться с родственниками из других населенных пунктах. Теперь и этой возможности мы будем лишены, — рассказала Мария из села Большие Санники Ульчского района.

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