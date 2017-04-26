В Перми выделены средства на межшкольный стадион
ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Пермская гордума утвердила выделение средств на разработку проекта строительства спортивной площадки школы № 135.
ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Пермская гордума утвердила выделение средств на разработку проекта строительства спортивной площадки школы № 135.
Кроме того предусмотрены средства на замену покрытия футбольного поля стадиона
«Микрорайон Садовый, где располагается школа № 135, отличается плотной застройкой, здесь проживает много детей и молодежи. Однако современного стадиона, на котором они могли бы заниматься спортом, в шаговой доступности нет. Для меня было принципиальным уже в этом году сдвинуть дело с мертвой точки. Сейчас —
Напомним, что в прошлом году в Перми было открыто 12 спортивных залов и межшкольных стадионов.