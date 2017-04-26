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09:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми выделены средства на межшкольный стадион

ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Пермская гордума утвердила выделение средств на разработку проекта строительства спортивной площадки школы № 135.

Кроме того предусмотрены средства на замену покрытия футбольного поля стадиона школы-интерната № 85 в микрорайоне Крохалева. В этом году городские власти также планируют ввести в эксплуатацию спортивный зал в школе № 32, построить спортивные площадки в школе «Мастерград», школе дизайна «Точка» и школе № 41.

«Микрорайон Садовый, где располагается школа № 135, отличается плотной застройкой, здесь проживает много детей и молодежи. Однако современного стадиона, на котором они могли бы заниматься спортом, в шаговой доступности нет. Для меня было принципиальным уже в этом году сдвинуть дело с мертвой точки. Сейчас — проектно-сметная документация, на следующий год будем планировать работу позже. Может быть, сможем решить вопрос с софинансированием из бюджета вышестоящего уровня», — уточнила депутат пермской гордумы Ирина Горбунова.

Напомним, что в прошлом году в Перми было открыто 12 спортивных залов и межшкольных стадионов.

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