В Омской области обнаружили 88 кг некачественного хлеба

За 2016 год и первые три месяца 2017 года управление Роспотребнадзора по Омской области исследовало в лабораториях 1747 образцов хлебобулочных изделий. Как сообщает ведомство, нарушения обнаружились в 11 случаях. В девяти хлеб был некачественным по физико-химическим показателям, в двух — содержал посторонние микроорганизмы.

За это время Роспотребнадзор изъял из оборота 20 партий хлебобулочных изделий общим весом 88 кг. Также сняли с продажи 16 партий крупы и муки массой 59 кг. У этих продуктов не было документов или они хранились в ненадлежащих условиях. Изъяли из торговых точек и хлеб, который забраковали в лабораториях.