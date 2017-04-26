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10:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области обнаружили 88 кг некачественного хлеба

А также 59 кг несъедобных круп и муки. Роспотребнадзор рассказал об итогах проверок в торговых точках.

За 2016 год и первые три месяца 2017 года управление Роспотребнадзора по Омской области исследовало в лабораториях 1747 образцов хлебобулочных изделий. Как сообщает ведомство, нарушения обнаружились в 11 случаях. В девяти хлеб был некачественным по физико-химическим показателям, в двух — содержал посторонние микроорганизмы.

За это время Роспотребнадзор изъял из оборота 20 партий хлебобулочных изделий общим весом 88 кг. Также сняли с продажи 16 партий крупы и муки массой 59 кг. У этих продуктов не было документов или они хранились в ненадлежащих условиях. Изъяли из торговых точек и хлеб, который забраковали в лабораториях.

Общая сумма штрафов для производителей-нарушителей составила 427,6 тысячи рублей.

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