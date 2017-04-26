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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове в микрорайоне Северный построят 8-этажный рынок

25 апреля на совете по инвестициям администрации Ростова представили проект 8-этажного продовольственного комплекса «Северный рынок». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно проекту, первые три этажа здания займут продовольственные точки, на других трех этажах оборудуют парковку на 330 мест, на последних этажах откроют детские развлекательные центры, общепиты, спортивные площадки и конференц зал. Проект планируют закончить к 2020 году. Сейчас ведется строительство четвертого этажа.

По словам главы Ворошиловского района Виктора Бережного, в списке инвестиционных проектов Ростова находятся 14 проектовна 23,8 млрд руб., реализация которых планируется в Ворошиловском районе. Всего перечень городских инвестпроектов включат 98 проектов на 286,7 млрд рублей.

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