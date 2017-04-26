В Ростове в микрорайоне Северный построят 8-этажный рынок
25 апреля на совете по инвестициям администрации Ростова представили проект 8-этажного продовольственного комплекса «Северный рынок». Об этом сообщает
25 апреля на совете по инвестициям администрации Ростова представили проект 8-этажного продовольственного комплекса «Северный рынок». Об этом сообщает
Согласно проекту, первые три этажа здания займут продовольственные точки, на других трех этажах оборудуют парковку на 330 мест, на последних этажах откроют детские развлекательные центры, общепиты, спортивные площадки и конференц зал. Проект планируют закончить к 2020 году. Сейчас ведется строительство четвертого этажа.
По словам главы Ворошиловского района Виктора Бережного, в списке инвестиционных проектов Ростова находятся 14 проектовна 23,8 млрд руб., реализация которых планируется в Ворошиловском районе. Всего перечень городских инвестпроектов включат 98 проектов на 286,7 млрд рублей.