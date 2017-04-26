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Особенный квартал появится в Алматы

Задумывались ли вы когда-нибудь, где находится географический центр Алматы?

Вооружитесь простой ученической линейкой и картой города, и вы с легкостью найдете это место — пересечение пр. Абая и ул. Манаса, а рядом самые любимые и легендарные места для каждого алматинца — цирк, дворец спорта Балуана Шолака, драматический театр им. Ауэзова, Дворец бракосочетаний, парк «Мир фантазий», набережная и, конечно, знаменитое пересечение улиц «тещин язык»!

Именно здесь, в этом географическом и легендарном центре Алматы, Корпорация «БАЗИС-А» начала строительство нового невероятного проекта — особенного квартала «ЛЕГЕНДА».

Архитектура особенного квартала «ЛЕГЕНДА» органично вплетена в историческую архитектурную ткань города и при этом сосредотачивает в себе самые передовые достижения. Притом что «ЛЕГЕНДА» — новый квартал, ему не присуще ощущение «новодела». Здесь создается впечатление, что квартал рождался в процессе естественного смешения стилей и направлений не одно десятилетие.

Традиционные решения, выполненные в мономатериале, современные тенденции смешивания различных по своей структуре фактур, ультрасовременные геометричные объёмы и витражные вставки — все это работает вместе и делает архитектуру необыкновенно красивой и органичной.

Натуральный камень, декоративный кирпич, обилие стекла придают эстетичный и оригинальный внешний вид домам.

Еще одним важным моментом в концепции особенного квартала «ЛЕГЕНДА» является общее объемно-пространственное решение. В центре комплекса разместился потрясающий парк, наполненный огромным количеством разнообразных функций и позволяющий жителям «ЛЕГЕНДЫ» наслаждаться жизнью не только в своей квартире, но и вне её. Стильный ландшафтный дизайн, безграничные фонтаны, оригинальные скульптуры, беседки для BBQ, амфитеатр, тенистые прогулочные аллеи, беговые и велосипедные дорожки, спортивные и игровые площадки — это лишь малая часть того великолепия, которое создается на территории особенного квартала «ЛЕГЕНДА».

Исключительный комфорт — это отличительная черта особенного квартала «ЛЕГЕНДА», и, чтобы сделать его максимально полным, Корпорацией «БАЗИС-А» здесь запланированы собственные большой фитнес-центр и детский сад.

Удобные, современные планировочные решения еще одна особенность «ЛЕГЕНДЫ». Здесь отличный выбор и большое разнообразие 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир, площадью от 38 до 116 м².

Как создать дом, который покоряет с первого взгляда?

На протяжении 25 лет Корпорация «БАЗИС-А» с успехом отвечает на этот вопрос, проектируя и возводя дома, в которых созданы все условия для жизни в мегаполисе.

Это достигается благодаря сочетанию западных стандартов и технологий строительства, нетривиальным архитектурным решениям и авторскому подходу к дизайну. Все это в совокупности создает ощущение общей гармонии и комфорта в каждом доме, построенном «БАЗИС-А».

Сегодня «БАЗИС-А» представляет особенный квартал «ЛЕГЕНДА» — архитектурный проект, который подарит своим жителям комфортную жизнь, полную ярких событий!

На правах рекламы.

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