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11:27 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей

Средства распределили депутаты городской думы.

Источник: Reuters

Депутаты гордумы Самары распределили 927 млн рублей, которые город получил из вышестоящих бюджетов. 865 млн рублей из общей суммы — «это субсидии на решение вопросов местного значения, 62 млн рублей — субвенции на реализацию переданных государственных полномочий», — сообщает пресс-служба думы. После внесения изменений параметры бюджета будут следующими: доходы — 25,1 млрд рублей, расходы — 26, 9 млрд рублей.

188 млн рублей из поступивших в бюджет денег выделят на строительство детсада в «Кошелев-проекте» и 87 млн рублей — на детсад в «Волгаре». 205,5 млн рублей на «ряда дорог местного значения».

Выделят деньги и на два самарских долгостроя — 21 млн рублей направят на капитальный ремонт стадиона «Нефтяник», 169,5 млн рублей — на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда, пишет Самара.ру.

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