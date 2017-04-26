17,5 тысяч свердловчан переселят из аварийных домов

В Свердловской области сформирован реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В перечень попали 1 595 многоквартирников, в которых проживают 17 560 человек. Их начнут расселять с 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, источники финансирования пока не определены.

По всей видимости, власти рассчитывают на продление федеральной программы, в рамках которой расселялись дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Данное решение должно быть принято в Москве в мае-июне 2017 года.

Возможно, к этому времени реестр пополнят развалюхами, которые исключили из программы капремонта. Сейчас их насчитывается около 1,5 тысячи.