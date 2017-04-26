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11:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

17,5 тысяч свердловчан переселят из аварийных домов

Но конкретных сроков нет.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области сформирован реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В перечень попали 1 595 многоквартирников, в которых проживают 17 560 человек. Их начнут расселять с 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, источники финансирования пока не определены.

По всей видимости, власти рассчитывают на продление федеральной программы, в рамках которой расселялись дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Данное решение должно быть принято в Москве в мае-июне 2017 года.

Возможно, к этому времени реестр пополнят развалюхами, которые исключили из программы капремонта. Сейчас их насчитывается около 1,5 тысячи.

Стоит добавить, что с 2013 года на Среднем Урале из разрушающихся квартир переехали 8,5 тысяч человек. Для них было построено и приобретено более 140 тысяч квадратных метров жилья. В ряде муниципалитетов реализация программы срывается по вине недобросовестных подрядчиков. Сложная ситуация — в Верхней Туре, Березовском, Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил главам территорий-аутсайдеров отставками.

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