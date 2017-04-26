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10:58 (мск), источник: СуперОмск

Отопление в Омске отключат в середине мая

Несмотря на довольно жаркую погоду, сегодня и в ближайшие дни отопление в Омске и области пока отключать не будут.

Замминистра строительства Дмитрий Шикалов отметил, что, как и прежде, действует норма, когда тепло прекращают подавать в случае, если среднесуточная температура будет выше 8 градусов в течение пяти дней подряд.

«Подчеркну, это рекомендательная норма. С учетом прогноза, что на майские праздники будет некое похолодание, массовое завершение отопительного сезона произойдет после 9-го. Это полномочия и права муниципалитета. Мы рекомендовали органам местного самоуправления в том числе и возможность продлить отопительный сезон для детских садов, школ, чтобы детишкам было комфортно. То же самое касается больниц и иных объектов соцсферы. Основной период, думаю, будет — середина мая», — пояснил чиновник.

Замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Бут добавил, что мэрия Омска предварительно решила, что отключать тепло будут не ранее 1 мая, «после прохождения всех холодных масс»:

«Уже будет видно после Первомая, как у нас пойдет повышение: постепенно или будет какой-то спад температур. Как только больше не будет прогнозов о понижении температур, будет прекращена подача централизованного теплоснабжения. Постановление готово, лежит на столе у мэра, там единственное — поставить только дату».

Впрочем, страдать от жары вовсе не обязательно. Бут подчеркнул, что регулировать температуру в квартирах можно и через внутридомовые сети, это обязаны делать управляющие компании в случае заявок от жителей.

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