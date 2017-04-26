«Оренбуржье» объявило о начале полетов из Екатеринбурга в Магнитогорск и Советский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Авиакомпания «Оренбуржье» объявила о старте продаж на рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск и Советский.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Авиакомпания «Оренбуржье» объявила о старте продаж на рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск и Советский.
Полеты по маршруту
«Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составляет 2 часа. Вылет из Екатеринбург в 10:45, прилет в Советский в 12:40. Вылет из Советского в 13:25, прилет в Екатеринбург в 15:25», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Полеты в Магнитогорск начнут выполняться с 19 мая. Они будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.
«По пятницам вылет из Екатеринбурга в 21:50, прилет в Магнитогорск в 23:15. Вылет из Магнитогорска в 23:55, прилет в Екатеринбург в 01:15* (*прилет на следующие сутки). По воскресеньям вылет из Екатеринбурга в 19:40, прилет в Магнитогорск в 21:10. Вылет из Магнитогорска в 21:50, прилет в Екатеринбург в 23:10. Время указано местное для каждого аэропорта», — отмечают в