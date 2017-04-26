«Оренбуржье» объявило о начале полетов из Екатеринбурга в Магнитогорск и Советский

Полеты по маршруту Екатеринбург-Советский-Екатеринбург будут открыты с 16 мая.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составляет 2 часа. Вылет из Екатеринбург в 10:45, прилет в Советский в 12:40. Вылет из Советского в 13:25, прилет в Екатеринбург в 15:25», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты в Магнитогорск начнут выполняться с 19 мая. Они будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.