40 тысяч пластиковых карт «Мир» выпустили банки в НСО

— Наши планы — до конца года выпустить 125 тысяч карт, и мы будем к этому стремиться. Было несколько клиентов, которые, скажем так, на порыве патриотизма приобретали карты, были такие выпуски. Но сейчас, конечно, больше 95% тех, кто получает карты «Мир» — это бюджетники, — сообщил Артем Зенков.

В руках Артема Зенкова, заместителя генерального директора одного из крупнейших банков области, первая карта «Мир», выпущенная в нашем регионе. Эта финансовая организация начала эмиссию национального пластика одной из первых в стране. Сегодня на нее приходится больше половины всех выпущенных в регионе карт. Банк постепенно переводит работников бюджетной сферы на отечественный пластик.

Это подтверждают и результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 70% жителей страны не намерены заводить отечественную карту. Каждый пятый планирует обзавестись картой «Мир». У трех процентов национальный пластик уже есть. Всего по стране банки выпустили свыше пяти миллионов карт.

По данным Центрального банка, 90% всей эквайринговой сети страны — банкоматы и терминалы — сегодня принимают к оплате карты «Мир». Но за границей этот пластик бесполезен. Расплатиться им не получится ни в одной зарубежной стране. В связи с этим некоторые финансовые организации предлагают решения для работников бюджетной сферы. К примеру, в банке к карте «Мир» могут выдавать классическую дебетовую карту международной платежной системы.

Согласно закону, который в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, все банки страны до первого июля обязаны настроить свои системы на прием карт «Мир». Перевод работников бюджетной сферы будут вести до лета следующего года. Пенсионеры обменяют свои карты до 2020. Но пожилые россияне могут и отказаться от «Мира», если пластик им не нужен.

— У владельцев счета остается право, если операции по данному счету не предполагают использование платежной карты, получать привычным для них способом — либо наличными, либо через почту России, — сообщила начальник управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ Банка России Надежда Барбанакова.

Главная проблема с «Миром» — пластик не работает заграницей. Сейчас руководство национальной платежной системы ведет переговоры с компанией MasterCard по выпуску кобейджинговой карты. При таком партнерстве пластик внутри страны работает как «Мир», а за рубежом — как карта международной платежной системы.