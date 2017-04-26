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11:37 (мск), источник: РИА Крым

Олег Сафонов: Египет не конкурирует с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В курортно-туристическом плане Крым не конкурирует с Египтом, а дополняет его. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, открытие Египта для российской туриндустрии вряд ли «существенно скажется на “высоком” летнем туристском сезоне».

«Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в осенне-зимний период, который востребован нашими гражданами и который не может предложить Россия из-за природно-климатических условий. Российские пляжные курорты — Крым и Сочи — принимают гостей летом, в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода. Так что мы не конкурируем, мы друг друга дополняем», — отметил он.

Сафонов сообщил, что Республика Крым начала перенимать «ноу-хау» по обеспечению высокого качества туристического продукта на одном из лучших курортов России — сочинском «Роза Хутор».

«Повышение качества обслуживания туристов в России является приоритетной задачей. Поэтому для ее решения в прошлом году прошли обучение более 10 тысяч работников индустрии туризма и гостеприимства. Под эгидой Ростуризма стартовал обмен опытом между регионами», — рассказал он.

Глава Ростуризма также отметил, что в 2017 году в Крыму планируют увеличить количество функционирующих пляжей с 367 до 522. Сафонов подчеркнул, что наряду с Кавказскими Минеральными Водами, Сочи и Краснодарским краем Крым входит в число востребованных курортных направлений, по которым активно реализуются пакетные туры.

«Пакетные туры на базе “чартеров” помогают сэкономить до 30% от стоимости путешествия. Мы заинтересованы в развитии чартерных авиаперевозок, которые существенно снижают стоимость путевки и делают турпоездки доступнее», — пояснил Сафонов.

Кроме того, он напомнил, что в «высокий» летний сезон 2017 года расширен период продаж льготных авиабилетов в Крым, число субсидируемых авиамаршрутов на полуостров увеличено с 58 до 61. «Руководство страны уделяет большое внимание повышению доступности авиаперелетов для российских туристов, и работа в этом направлении активно ведется», — добавил глава Ростуризма.

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