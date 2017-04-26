На заводе им. Дзержинского остановлена работа нескольких цехов
Вчера был допрошен председатель профсоюзного комитета ЗиД Рим Галимзянов.
Вчера был допрошен председатель профсоюзного комитета ЗиД Рим Галимзянов.
Как сообщили «Новому компаньну» в
«Приехали
Попытка профкома ЗиД заявиться в Пермской городской думе на проведение митинга 5 мая была отклонена.
«Будем заявляться на 12 мая», — заявил «Новому компаньону» представитель
Сегодня стало известно о том, что ФСБ не продлили лицензию на проведение предприятием работ, требующих особых допусков секретности. В связи с этим была остановлена работа нескольких цехов. Как выяснилось, арестованный на минувшей неделе замдиректора по безопасности ЗиД Александр Сентябов занимался продлением лицензии ЗиД в ФСБ.
«В связи с задержанием Сентябова по формальным причинам лицензия не была продлена», — заявляют в