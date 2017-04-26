На заводе им. Дзержинского остановлена работа нескольких цехов

Как сообщили «Новому компаньну» в пресс-службе ЗиД, вчера на предприятие выехал наряд милиции.

«Приехали два-три человека, прошли через проходную, допросили председателя профсоюзного комитета ЗиД Рима Галимзянова. Спросили: что это за митинги вы тут проводите? Мы сообщили, что на заводе на эту тему прошло только одно профсоюзное собрание, митинг же мы хотели провести в установленной законом форме с подачей соответствующей заявки», — рассказывают в пресс-службе ЗиД.

Попытка профкома ЗиД заявиться в Пермской городской думе на проведение митинга 5 мая была отклонена.

«Будем заявляться на 12 мая», — заявил «Новому компаньону» представитель пресс-службы ЗиД Константин Кякинен.

Сегодня стало известно о том, что ФСБ не продлили лицензию на проведение предприятием работ, требующих особых допусков секретности. В связи с этим была остановлена работа нескольких цехов. Как выяснилось, арестованный на минувшей неделе замдиректора по безопасности ЗиД Александр Сентябов занимался продлением лицензии ЗиД в ФСБ.