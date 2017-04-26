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11:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске могут ввести единую квитанцию за «коммуналку»

Областные и городские власти работают над предложениями по введению в регионах единых расчётных центров в сфере ЖКХ, сообщил замминистра строительства Дмитрий Шикалов.

Совещание по этой теме состоялось в конце марта в Совете Федерации — законодатели и ресурсники изучили опыт работы таких центров в некоторых регионах и предложили расширить такую практику в масштабах страны.

«Вопрос находится в стадии обсуждения на уровне субъекта с представителями администрации города Омска», — сообщил чиновник, отвечая на вопрос корреспондента «СуперОмска».

Замгендиректора «Омск РТС» по сбыту Олег Хилько добавил, что в этом совещании участвовал руководитель «ТГК-11» Владислав Полочанский.

«Это очередной виток, потому что в Москве и Петербурге этот вид деятельности растет. Он рассматривается с точки зрения прозрачности, удобства и понятности для потребителей. Мы проводили анализ: в компанию “Интер РАО” входят “ТГК-11”, “Омск РТС” и наш электрический сбыт, платеж по нашим квитанциям составляет до 65% от общей суммы квартплаты. Скорее всего, будет узаконено создание ЕИРКЦ (единого информационного расчётно-кассового центра — ред.) на базе энергосбытов. Думаю, к выборам президента эти законодательные коллизии решатся», — высказался Хилько.

Участвующие отметили, что в Омской области сложилась специфическая ситуация — расчёты за коммунальные ресурсы почти на 90% проводятся напрямую с поставщиками, а не через посредников — управляющие компании или ТСЖ. Поэтому такого вала неплатежей со стороны жилищников, как это наблюдается в других регионах, нет.

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