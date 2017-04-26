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11:44 (мск), источник: Вести Приморье

Долги по зарплате в Приморье превышают полмиллиарда рублей — Росстат

На начало апреля на 15 предприятиях края имелась задолженность по заработной плате перед 2,7 тыс. работниками. Общая сумма — 539,7 млн руб., из которых 418,6 млн приходятся на «Радиоприбор», задолжавший 1195 работникам.

Около 2,7 тыс. рабочих в Приморье живут в условиях невыплаты или задолженности заработной платы, сообщает в среду Федерация профсоюзов Приморского края, ссылаясь на данные Росстата.

«На начало апреля на 15 предприятиях края имелась задолженность по заработной плате перед 2,7 тыс. работниками. Общая сумма — 539,7 млн руб., из которых 418,6 млн приходятся на “Радиоприбор”, задолжавший 1195 работникам», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», по данным профсоюзов, в первом квартале 2017 года специалисты Государственной инспекции труда выявили 491 нарушение трудового законодательства на предприятиях края. Почти половина из них связана с задержкой выплаты зарплаты и оформлением трудовых отношений.

Всего с начала года Гострудинспекция выписала работодателям штрафов на 8,4 млн рублей, в отношении одного должностного лица возбуждено уголовное дело.

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