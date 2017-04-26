Уфалей занял первое место в Челябинской области по безработице

На начало года в Уфалее регистрировалась безработица на уровне 4,5%, сегодня эта цифра увеличилась до 9,5%. Это самый высокий уровень в Челябинской области.

«Таким образом, по уровню безработицы Уфалей обогнал даже моногород Нязепетровск, много лет занимавший первую позицию в этом невесёлом рейтинге, — прокомментировала замруководителя Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова. — В Нязепетровске уровень безработицы — 8%. То есть с начала текущего года численность безработных в Уфалее практически удвоилась: было около 630 человек, теперь — 1 394».

Она отметила, что специалисты ГУ по труду и занятости населения сегодня работают Уфалее едва ли не в круглосуточном режиме: в рабочие часы — с людьми, в нерабочие — с бумагами. Понятно, что предприятий в Уфалее не много, две тысячи новых раб мест в один день вдруг не появятся. Поэтому людям, оставшимся без работы, ищут вакансии в близлежащих районах — в ЗАТО, в Чебаркульской дивизии, где как раз набирают персонал, и даже в компании «Норникель». Хотя уфалейцев отдалённые места работы мало интересуют, людей держат семьи и квартиры.

В целом Вера Трофимова называет ситуацию на рынке труда Челябинской области достаточно стабильной. Безработных по всей области 32 265 человек. Это меньше, чем в начале года (их было 33 214) и меньше, чем в апреле 2016 года (37 620). Впереди нас в УрФО по безработице только Курганская область. «Мы проанализировали ситуацию на рынке труда за последние три года и пришли к выводу, что количество рабочих мест в нашем регионе уменьшилось, — добавила она. — Ежеквартально в течение трех лет цифры приёма ниже, чем цифры по увольнению. То есть больше увольняют, чем берут на работу».