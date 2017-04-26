Уфалей занял первое место в Челябинской области по безработице
Рост количества безработных произошел за счёт уволенных работников «Уфалейникеля», который сократил 1775 человек.
Рост количества безработных произошел за счёт уволенных работников «Уфалейникеля», который сократил 1775 человек.
На начало года в Уфалее регистрировалась безработица на уровне 4,5%, сегодня эта цифра увеличилась до 9,5%. Это самый высокий уровень в Челябинской области.
«Таким образом, по уровню безработицы Уфалей обогнал даже моногород Нязепетровск, много лет занимавший первую позицию в этом невесёлом рейтинге, — прокомментировала замруководителя Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова. — В Нязепетровске уровень безработицы — 8%. То есть с начала текущего года численность безработных в Уфалее практически удвоилась: было около 630 человек, теперь — 1 394».
Она отметила, что специалисты ГУ по труду и занятости населения сегодня работают Уфалее едва ли не в круглосуточном режиме: в рабочие часы — с людьми, в нерабочие — с бумагами. Понятно, что предприятий в Уфалее не много, две тысячи новых раб мест в один день вдруг не появятся. Поэтому людям, оставшимся без работы, ищут вакансии в близлежащих районах — в ЗАТО, в Чебаркульской дивизии, где как раз набирают персонал, и даже в компании «Норникель». Хотя уфалейцев отдалённые места работы мало интересуют, людей держат семьи и квартиры.
В целом Вера Трофимова называет ситуацию на рынке труда Челябинской области достаточно стабильной. Безработных по всей области 32 265 человек. Это меньше, чем в начале года (их было 33 214) и меньше, чем в апреле 2016 года (37 620). Впереди нас в УрФО по безработице только Курганская область. «Мы проанализировали ситуацию на рынке труда за последние три года и пришли к выводу, что количество рабочих мест в нашем регионе уменьшилось, — добавила она. — Ежеквартально в течение трех лет цифры приёма ниже, чем цифры по увольнению. То есть больше увольняют, чем берут на работу».