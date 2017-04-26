Крым и Севастополь полностью обеспечены водой на летний сезон — Госкомводхоз

«Водохранилища естественного стока заполнены в целом на 78% — это прекрасный показатель. Можно уверенно сказать, что как минимум на период курортного сезона ограничений подачи воды для населения не будет», — сообщил Лисовский.

Он уточнил, что основные водохранилища естественного стока для Симферополя (Аянское, Симферопольское, Партизанское) заполнены на 89,5%. Для города Ялта (водохранилища Загорское и Счастливенское) — на 85,7%, а для Алуштинского региона (Изобильненское и Кутузовское водохранилища) наполненность составляет 95,8%.

Не будет проблем и в водоснабжении Севастополя, отметил чиновник. Основное и самое большое водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнено на 78%, в нем уже накоплено 50 миллионов кубометров воды.

Наиболее проблемный с точки зрения водоснабжения регион — восточный Крым (Керчь, Феодосия, Судак), исходя из накопленного в Белогорском водохранилище объема воды (75%) и за счет подземных источников, также весь курортный сезон не будет ограничен в подаче воды, сообщил Лисовский. Сегодня происходит наполнение водохранилищ, используемых для снабжения этих городов. Они расположены вдоль ветки русла Северо-крымского канала, который до 2014 года заполнялся днепровской водой.