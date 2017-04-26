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12:28 (мск), источник: РИА Крым

Крым и Севастополь полностью обеспечены водой на летний сезон — Госкомводхоз

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). Водохранилища естественного стока Крыма заполнены почти на 80%, ограничений в подаче питьевой воды для населения по Крыму и Севастополю не будет, сообщил на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе замглавы Госкомводхоза Республики Андрей Лисовский.

«Водохранилища естественного стока заполнены в целом на 78% — это прекрасный показатель. Можно уверенно сказать, что как минимум на период курортного сезона ограничений подачи воды для населения не будет», — сообщил Лисовский.

Он уточнил, что основные водохранилища естественного стока для Симферополя (Аянское, Симферопольское, Партизанское) заполнены на 89,5%. Для города Ялта (водохранилища Загорское и Счастливенское) — на 85,7%, а для Алуштинского региона (Изобильненское и Кутузовское водохранилища) наполненность составляет 95,8%.

Не будет проблем и в водоснабжении Севастополя, отметил чиновник. Основное и самое большое водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнено на 78%, в нем уже накоплено 50 миллионов кубометров воды.

Наиболее проблемный с точки зрения водоснабжения регион — восточный Крым (Керчь, Феодосия, Судак), исходя из накопленного в Белогорском водохранилище объема воды (75%) и за счет подземных источников, также весь курортный сезон не будет ограничен в подаче воды, сообщил Лисовский. Сегодня происходит наполнение водохранилищ, используемых для снабжения этих городов. Они расположены вдоль ветки русла Северо-крымского канала, который до 2014 года заполнялся днепровской водой.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в Республику была полностью прекращена.

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