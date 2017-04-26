Azur Air увеличивает число рейсов из Перми в Анталью

Об этом говорится в официальном списке допущенных авиаперевозчиков, опубликованном Росавиацией. Сейчас из Перми в Анталью осуществляют перевозки четыре авиакомпании: «Уральские Авиалинии», Azur Air, Onur Air и Royal Flight. С 30 мая вылеты туда будут осуществлять ежедневно, рейсы в расписании уже стоят до 23 октября.



Отметим, в марте по этому направлению из Перми уже вылетело 898 чел. Помимо Антальи, туроператоры продают путевки в турецкие города-курорты Бодрум и Даламан.