Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Кремль отреагировал на данные о падении рейтинга Медведева
8 мифов о многодетности
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Azur Air увеличивает число рейсов из Перми в Анталью

Авиакомпания Azur Air (входит в Anex Group) собирается увеличить частоту вылетов из Перми в Анталью (Турция) с двух до четырех раз в неделю.

Об этом говорится в официальном списке допущенных авиаперевозчиков, опубликованном Росавиацией. Сейчас из Перми в Анталью осуществляют перевозки четыре авиакомпании: «Уральские Авиалинии», Azur Air, Onur Air и Royal Flight. С 30 мая вылеты туда будут осуществлять ежедневно, рейсы в расписании уже стоят до 23 октября.

Отметим, в марте по этому направлению из Перми уже вылетело 898 чел. Помимо Антальи, туроператоры продают путевки в турецкие города-курорты Бодрум и Даламан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приехав в Рыбинск, Владимир Путин столкнулся с коммунизмом
В Кремле проанализируют данные о падении рейтинга Медведева
В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Суд разрешил Улюкаеву гулять по два часа в сутки
Россияне счастливы как никогда — опрос
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь