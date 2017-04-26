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13:27 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани заморозки не нанесли вреда сельхозкультурам

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края рассказали о том, как понижение температуры на территории региона отразилось на посевах.

Источник: ЮГА.ру

Прошедшие в апреле заморозки на территории Краснодарского края не нанесли вреда посевам. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целом заморозки не нанесли никакого ущерба посевам. Расположенные в южных районах сады не пострадали, там температуры наблюдались не критичные. Там, где ожидалось понижение температуры, было получено предупреждение от МЧС и все аграрии успели свои посевы предостеречь и укрыть. В Горячем Ключе на территории города 25 апреля прошел град, однако непогода также не повредила никакие сельхозкультуры», — уточняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по состоянию на 24 апреля яровой сев на территории региона проведен на площади 1 361 тыс. га или 75% от плана. В том числе подсолнечником засеяно 389 тыс. га — 95% от плана, кукурузой на зерно — 478 тыс. га или 75% от плана, соей — 51 тыс. га или 31% от плана, овощным горошком — 9 тыс. га или 83% от плана, рисом — 0,8 тыс. га или 1% от плана.

Как сообщали Юга.ру, 19 апреля спасатели Кубани сообщили о том, что температура воздуха в Краснодарском крае опустится ниже 0 °C. 26 и 27 апреля также сообщалось о заморозках на территории региона.

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