Сколько зарабатывают судьи в Казахстане?

«Какое-то время везде писали, что у судей самая высокая зарплата в стране, недавно я этот вопрос задавал представителю Высшего судебного совета, судье Верховного суда, и говорю на совещании: говорят, депутатам зарплату подняли, нам не видно еще пока? Он смеется. Так что нам в последний раз шесть лет назад, как всем госслужащим, подняли зарплату. Я, как председатель городского суда, как судья, отработавший в судебной системе 30 лет, получаю на руки 373 тыс. тенге. Все это зависит от стажа работы. Районные судьи сколько получают? Вот 220 тыс. тенге», — сказал Акжан Ештай, отвечая на вопрос студентов.

По его мнению, это не много, но и не мало. Если сравнить с развитыми странами, то это очень мало, а если сравнить с соседними странами, то казахстанские судьи зарабатывают вполне прилично.

«Я как председатель коллегии областного суда получал примерно 500 долларов, а судья городского суда в Таджикистане получал 50 долларов. Если сравнить, недавно я был во Франции и Швейцарии, во Франции средняя заработная плата примерно 2,5 тыс. евро, а в Швейцарии — 5 тыс. евро», — отметил Акжан Ештай.

Он озвучил, что стажер получает 70% от оклада судьи, в городском суде секретарь получает 80 тыс. тенге, а в районном — 70 тыс. тенге.