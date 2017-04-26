Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Скончался бывший вице-премьер правительства России
8 мифов о многодетности
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
12:17 (мск), источник: Kapital.kz

Сколько зарабатывают судьи в Казахстане?

Председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай в ходе открытия в Казахском национальном университете учебного зала судебных заседаний озвучил размер своей зарплаты и зарплаты своих подчиненных, сообщает sputniknews.kz.

Источник: Kapital.kz

«Какое-то время везде писали, что у судей самая высокая зарплата в стране, недавно я этот вопрос задавал представителю Высшего судебного совета, судье Верховного суда, и говорю на совещании: говорят, депутатам зарплату подняли, нам не видно еще пока? Он смеется. Так что нам в последний раз шесть лет назад, как всем госслужащим, подняли зарплату. Я, как председатель городского суда, как судья, отработавший в судебной системе 30 лет, получаю на руки 373 тыс. тенге. Все это зависит от стажа работы. Районные судьи сколько получают? Вот 220 тыс. тенге», — сказал Акжан Ештай, отвечая на вопрос студентов.

По его мнению, это не много, но и не мало. Если сравнить с развитыми странами, то это очень мало, а если сравнить с соседними странами, то казахстанские судьи зарабатывают вполне прилично.

«Я как председатель коллегии областного суда получал примерно 500 долларов, а судья городского суда в Таджикистане получал 50 долларов. Если сравнить, недавно я был во Франции и Швейцарии, во Франции средняя заработная плата примерно 2,5 тыс. евро, а в Швейцарии — 5 тыс. евро», — отметил Акжан Ештай.

Он озвучил, что стажер получает 70% от оклада судьи, в городском суде секретарь получает 80 тыс. тенге, а в районном — 70 тыс. тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В мае будет 11 выходных дней
В Кремле проанализируют данные о падении рейтинга Медведева
В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Суд разрешил Улюкаеву гулять по два часа в сутки
Россияне счастливы как никогда — опрос
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь