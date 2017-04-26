Экономика РК делает шаг к восстановлению

Уровень деловой активности в РК понемногу восстанавливается — второй квартал подряд количество неработающих* предприятий сокращается на фоне увеличения числа жизнеспособных компаний.

На конец первого квартала текущего года в Казахстане насчитывается чуть больше 73 тысяч предприятий, неактивных по тем или иным причинам. В течение последних 6 месяцев количество таких компаний сократилось почти на 2 тысячи.

При этом за январь-март 2017 года число активных и новых предприятий в РК увеличилось сразу более чем на 11 тысяч.

Таким образом, тренд меняет свое направление после предыдущих 4 кварталов непрерывного роста, когда в среднем за квартал число неработающих предприятий в РК пополнялось на 2 тысячи организаций.

Примечательно, что восстановление деловой активности зафиксировано как в крупном секторе, так и в среде средних предприятий и малого бизнеса.

Для усиления экономического роста и активности деловой среды принят план реализации Третьей модернизации Казахстана. Основная цель — создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.

Одним из приоритетов данного плана является кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, подразумевающее следующие мероприятия:

— реализация Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.

— фронтальное снижение всех видов издержек для бизнеса, особенно стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ.

— снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР.

— расширение государственно-частного партнерства, передача ряда госуслуг бизнесу.

— недопущение ценовых и тарифных сговоров.

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