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12:12 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане выявлен картель на рынке лекарственных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлено картельное соглашение между субъектами рынка лекарственных средств, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Источник: Kazinform

Установлено, что при осуществлении ТОО «СК-Фармация» закупа услуг хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи несколько субъектов рынка заключили предварительное соглашение об участии одного из представителей картеля в закупках и последующем равном распределении полученного объема среди остальных участников соглашения.

Таким образом, данное соглашение исключило конкуренцию среди участников закупа и других потенциальных поставщиков услуг хранения и транспортировки лекарственных средств. В отношении трех участников картеля возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении судов по месту нахождения субъектов рынка. На сегодняшний день решениями судов города Алматы от 7 февраля и 11 апреля 2017 года один из участников картеля — ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признано виновным и подвергнуто административному штрафу в размере 114,9 млн. тенге и конфискации монопольного дохода в размере 208 млн тенге.

О результатах судебных разбирательств по другим участникам картеля будет сообщено дополнительно.

Данное дело является продолжением ранее проведенного антимонопольного расследования в отношении ТОО «СК-Фармация», которое в период с 2010 по 2015 годы проводило закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи единым лотом. 16 марта 2017 года административный штраф в размере 1,3 млрд. тенге ТОО «СК-Фармация» оплачен в бюджет государства в полном объеме.

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