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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ЦБ.

Источник: Твоя Россия

«Ориентировочно, в октябре», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ЦБ уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

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Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Комментарии
2
Сергей Сергеев
обрадывали, пипец! богаче народ всё равно не станет.
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Владимир Пацак
Хорошо помниться девальвация рубля чуть ни каждый день, зарплату чуть не мильярдами начали получать?
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