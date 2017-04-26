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13:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На майских праздниках дорожники приступают к ремонту областных трасс

Компании-подрядчики в мае приступят к работам по программе ремонта 2017 года, сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства.

На майских праздниках начнется ремонт новых участков трасс в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства ФКУ «Сибуправтодор».

1 мая начнутся работы на участке капитального ремонта трассы Р-254 «Иртыш» в Чановском районе (1031 км — 1043 км), которые продлятся до 15 октября.

2 мая дорожники выйдут на переходящий с 2016 года объект капитального ремонта трассы Р-256 «Чуйский тракт» в городе Бердске (38 км — 46 км), где завершат работы 22 сентября.

С 10 мая по 5 сентября будет производиться капитальный ремонт участка на территории Чулымского района (1317 км — 1327 км). В период ремонтных работ на объектах будет действовать режим реверсивного или одностороннего движения.

Сейчас уже ведутся ремонтные работы на путепроводе-скотопрогоне трассы Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе и на путепроводе через автомобильную дорогу на Р-254 «Иртыш» (Северный обход Новосибирска) в Коченёвском районе, где также действует реверсивное движение.

Всего в 2017 году в Новосибирской области будет отремонтировано более 120 километров федеральных дорог и более 140 погонных метров искусственных сооружений на них.

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