Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети сработавшей защитой
Второй энергоблок Ростовской АЭС временно отключен от сети сработавшей защитой, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.
Второй энергоблок Ростовской АЭС временно отключен от сети сработавшей защитой, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.
«25 апреля в 22 час. 12 мин. действием электрической защиты турбоагрегат энергоблока № 2 Ростовской АЭС отключен от сети. После установления и устранения причин срабатывания автоматики энергоблок начнет набирать мощность и будет включен в сеть», — говорится в сообщении.
Первый энергоблок Ростовской АЭС работает в штатном режиме, третий — остановлен для планового ремонта.
В сообщении отмечается, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.