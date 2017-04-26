Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети сработавшей защитой

«25 апреля в 22 час. 12 мин. действием электрической защиты турбоагрегат энергоблока № 2 Ростовской АЭС отключен от сети. После установления и устранения причин срабатывания автоматики энергоблок начнет набирать мощность и будет включен в сеть», — говорится в сообщении.

Первый энергоблок Ростовской АЭС работает в штатном режиме, третий — остановлен для планового ремонта.

В сообщении отмечается, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.