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12:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети сработавшей защитой

Второй энергоблок Ростовской АЭС временно отключен от сети сработавшей защитой, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

«25 апреля в 22 час. 12 мин. действием электрической защиты турбоагрегат энергоблока № 2 Ростовской АЭС отключен от сети. После установления и устранения причин срабатывания автоматики энергоблок начнет набирать мощность и будет включен в сеть», — говорится в сообщении.

Первый энергоблок Ростовской АЭС работает в штатном режиме, третий — остановлен для планового ремонта.

В сообщении отмечается, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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