В Волгоградской области планируется завершить 16 долгостроев

Улица Лавочкина, 7 и Огарева, 6 — эти два адреса стали причиной волнений десятков людей, вложивших личные средства в строительство жилья и чуть было эти средства не потерявших.

Обе стройки были заморожены три года назад. Однако судьбы у них оказались разные. Высотка на улице Лавочкина, 7 была попросту брошена московским застройщиком, деньги ушли не по целевому назначению. Двадцатиэтажка на Огарева, 6 осталась под крылом волгоградского застройщика — компании «Стройснаб», но стройка тоже встала.

Областные власти потратили немало усилий на возобновление строительства по обоим адресам. Причем, реализовав две различные схемы. Со «Стройснабом» была проведена трудоемкая деликатная работа, пока застройщик не пришел к выводу, что дом лучше достроить, чем испытывать судьбу. В результате, в 20-этажку жильцы смогут заехать уже в октябре нынешнего года.

С адресом на Лавочкина, 7 дело оказалось сложнее. После кропотливых переговоров стройка была передана в руки волгоградской компании «Юг-Пересвет», и в и июле 2016 года строительство многоквартирного дома возобновлено. За прошедшее время темпы работ удвоились. Если дом был принят десятиэтажным, то сегодня здесь уже завершают 19-й этаж. Генеральный директор компании Алексей Цуканов дает стопроцентную гарантию, что в конце года можно будет праздновать новоселья. Спасены деньги и здоровье 82 человек.

— Мы сегодня делаем ставку на местные компании, — прокомментировала Валентина Гречина. — Статистика свидетельствует, что проблемы обманутых дольщиков порождены пришлыми фирмами. Нам удается пока решать эти проблемы, стимулируя наших строителей доводить до завершения брошенные объекты. В частности, принят областной закон, согласно которому организациям, взявшим на себя обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию таких домов, земельные участки под застройку и аренду выделяются без торгов. Однако надо учитывать, что решение проблемы обманутых дольщиков — процесс далеко не быстрый и часто болезненный.

В 2015 году введено в эксплуатацию десять долгостроев, защищены права 444 граждан. В прошлом году в регионе завершено строительство 12 жилых объектов, защищены права 709 дольщиков. В этом году планируется завершение 16 адресов. Всего же в реестре числится 26 домов с остановленным строительством. На его завершение требуется более 5 млрд рублей, в бюджете таких средств просто нет. Поэтому областные власти ищут различные пути решения проблемы, привлекая частных партнеров. И процесс этот идет по нарастающей.