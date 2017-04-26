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13:54 (мск), источник: ТАСС

АИЖК планирует запустить проекты по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми

Глава агентства отметил, что речь идет о качественном проекте, который находится в хорошем местоположении.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует запустить проект по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми, сообщил глава АИЖК Александр Плутник на конференции «2017: Девелопмент полного метра», организованной «Коммерсантом».

«Сегодня мы говорим про возможность реализации арендного проекта в Екатеринбурге и Перми. Нам нужен именно качественный проект, который находится в хорошем местоположении», — рассказал он, добавив, что большое внимание будет уделено городской среде.

АИЖК реализует в России программу развития арендного жилья в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» по заказу Минстроя России. Проект курирует первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

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