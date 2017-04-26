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13:00 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале из-за праздников меняется график выплаты пенсий

Пенсионеры получат деньги в канун Дня Победы.

Майские праздники внесли коррективы в график выплаты пенсий в первой декаде месяца — пенсионерам, получающим пенсии с 3 по 10 число, следует обратить внимание на изменение привычных дат выплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.

Так, южноуральцы, выплата пенсий которым приходится на девятое число месяца, получат деньги 6 или 8 мая. В остальные дни доставка пенсий состоится в соответствии с привычным графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на сайте ПФР во вкладке ОПФР по Челябинской области в разделе «Контакты», а адреса — в разделе «Структура отделения».

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На Южном Урале из-за праздников меняется график выплаты пенсий
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