Почти 30 тысяч жилых домов подготовят к следующему отопительному сезону в Прикамье

По словам и.о. заместителя председателя правительства-министр строительства и ЖКХ Михаила Сюткина, нынешний отопительный сезон практически завершен, объекты ЖКХ функционировали в штатном режиме, все аварии и технологические инциденты устранялись вовремя.

К следующему отопительному периоду запланировано подготовить 29,5 тысячи жилых домов, 1423 котельных и более 5 тысяч объектов социального назначения. Финансирование при этом составит 1,216 млрд рублей.

«Обращаю внимание, что до 1 сентября нам необходимо принять все меры, чтобы подготовить жилой фонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры на территории всего края уже к новому отопительному сезону», — напомнил глава региона Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжить работу с задолженностью за эенергоресурсы.