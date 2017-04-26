Почти 30 тысяч жилых домов подготовят к следующему отопительному сезону в Прикамье
ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. В Прикамье к следующему отопительному периоду запланировано подготовить почти 30 тысяч жилых домов, сообщает
ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. В Прикамье к следующему отопительному периоду запланировано подготовить почти 30 тысяч жилых домов, сообщает
По словам и.о. заместителя председателя
К следующему отопительному периоду запланировано подготовить 29,5 тысячи жилых домов, 1423 котельных и более 5 тысяч объектов социального назначения. Финансирование при этом составит 1,216 млрд рублей.
«Обращаю внимание, что до 1 сентября нам необходимо принять все меры, чтобы подготовить жилой фонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры на территории всего края уже к новому отопительному сезону», — напомнил глава региона Максим Решетников.
Он также подчеркнул, что необходимо продолжить работу с задолженностью за эенергоресурсы.