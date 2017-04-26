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12:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Почти 30 тысяч жилых домов подготовят к следующему отопительному сезону в Прикамье

ПЕРМЬ, 26 апреля, РИА ФедералПресс. В Прикамье к следующему отопительному периоду запланировано подготовить почти 30 тысяч жилых домов, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

По словам и.о. заместителя председателя правительства-министр строительства и ЖКХ Михаила Сюткина, нынешний отопительный сезон практически завершен, объекты ЖКХ функционировали в штатном режиме, все аварии и технологические инциденты устранялись вовремя.

К следующему отопительному периоду запланировано подготовить 29,5 тысячи жилых домов, 1423 котельных и более 5 тысяч объектов социального назначения. Финансирование при этом составит 1,216 млрд рублей.

«Обращаю внимание, что до 1 сентября нам необходимо принять все меры, чтобы подготовить жилой фонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры на территории всего края уже к новому отопительному сезону», — напомнил глава региона Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжить работу с задолженностью за эенергоресурсы.

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