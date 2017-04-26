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12:48 (мск), источник: Капитал

«Укравтодор» объявил план основных работ на 2017 год

Главные инвестиционные проекты, которые будут делать в этом году, назвал Славомир Новак на заседании правительства в среду, передает lb.ua.

Источник: Капитал

Так, по его словам, в Киевской области планируют сделать 28,6 км дороги Н-01 Киев-Знаменка стоимостью 50 млн евро, а также участок дороги между Киевом и Белой Церковью.

В Винницкой области будут делать два участка объездной дороги областного центра. Это 8 километров на дороге М-12 Стрый — Тернополь — Кировоград — Знаменка (110 млн гривен), а также 3,3 км дороги Т-02 Винница — Гнивань — Тывров (45 млн гривен).

В Закарпатской области планируется сделать 11 километров дороги в районе села Великая Паладь (110 млн гривен).

В Одесской области продолжать ремонт дороги М-15 Одесса — Рени. «Общая протяженность дороги — 290 км. Много уже сделали в прошлом году, в этом году будем продолжать на участке 80 км. Объем финансирования в этом году — 924 млн гривен», — рассказал Новак.

В Сумской области будут делать 35 километров дороги Т-19 Шостка — Кролевец (335 млн гривен).

В Тернопольской области должны отремонтировать 25 километров дороги М-19 на участке между Тернополем и Кременцом (256 млн гривен).

В Черниговской области сделают 8,5 км дороги М-01 на подъезде к Чернигову (37 млн гривен).

В Полтавской и Днепропетровской областях будут делать Р-52 Днепр — Решетиловка. Там запланированы три объекты: объезд сел Петриковка и Лобойковка протяженностью 11,5 км (141 млн гривен), транспортная развязка на пересечении с трассой М-22 Полтава — Александрия (44 млн гривен) и путепровод (141 млн гривен).

В Запорожье планируют доделать сооружения 3, 4 и 5 нового моста (участок между правым берегом и Хортицей), а также полностью переработать проектную документацию в рамках новых технических стандартов (250 млн гривен).

В Ивано-Франковской области построят мост за 28 млн гривен на дороге Н-10 Стрый — Мамалыга возле села Драгомирчаны.

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