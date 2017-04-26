По Омской области два месяца можно будет ездить с 30-процентной скидкой
Правда, только в обратную сторону и только по некоторым маршрутам. Студентам и школьникам предоставляется 50-процентная скидка.
Правда, только в обратную сторону и только по некоторым маршрутам. Студентам и школьникам предоставляется 50-процентная скидка.
Областное транспортное предприятие «Омскоблавтотранс» будет возить постоянных пассажиров на льготных условиях.
Тем, кто приобретёт билеты сразу на прямое и обратное направление, обратная поездка обойдётся в 70% от полной стоимости. Но действовать 30-процентная скидка будет всего два месяца, с 25 апреля по 30 июня. И распространяется она лишь на маршруты, связывающие Омск с Муромцево, Нижней Омкой, Оконешниково, Тарой и Полтавкой.
Студенты и школьники могут купить обратный билет с 50-процентной скидкой. Она начала действие с 25 апреля. Срок окончания пока не установлен. Льгота распространяется лишь на некоторые маршруты, курсирующие между Омском и небольшими сёлами.