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13:15 (мск), источник: Om1.ru

По Омской области два месяца можно будет ездить с 30-процентной скидкой

Правда, только в обратную сторону и только по некоторым маршрутам. Студентам и школьникам предоставляется 50-процентная скидка.

Областное транспортное предприятие «Омскоблавтотранс» будет возить постоянных пассажиров на льготных условиях.

Тем, кто приобретёт билеты сразу на прямое и обратное направление, обратная поездка обойдётся в 70% от полной стоимости. Но действовать 30-процентная скидка будет всего два месяца, с 25 апреля по 30 июня. И распространяется она лишь на маршруты, связывающие Омск с Муромцево, Нижней Омкой, Оконешниково, Тарой и Полтавкой.

Студенты и школьники могут купить обратный билет с 50-процентной скидкой. Она начала действие с 25 апреля. Срок окончания пока не установлен. Льгота распространяется лишь на некоторые маршруты, курсирующие между Омском и небольшими сёлами.

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