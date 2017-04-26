«Росводоканал Омск» составил рейтинг худших и лучших плательщиков 2017 года

В списке недобросовестных абонентов — ООО «УК ЖКХ «Мостовик», долг которого сформировался с июня 2016 года и на данный момент превышает 12 млн рублей. Согласно статье 21 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» поставщик вправе ограничить должника от услуг водоснабжения, эта мера была предпринята в отношении ООО «УК ЖКХ «Мостовик» 4 апреля 2017. В списке «злостных» должников — АО «Омсктрансмаш», чей долг составляет 5 млн рублей. Омский водоканал планирует приостановить водоснабжение данного производственного предприятия 27 апреля.

Еще один недобросовестный потребитель — ООО «Гидросети». Несмотря на предоставленные гарантийные письма, данное предприятие продолжает наращивать дебиторскую задолженность, которая в настоящее время — превышает 2 млн рублей. Также среди должников — городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 с долгом 584 тыс. рублей. Замыкает топ-5 «отстающих» ТСЖ «Огонёк-3», недоплатившее за холодную воду и услуги водоотведения 382 тысячи рублей.

«Задолженность юридических лиц, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы перед омским водоканалом на 1 апреля 2017 года превысила 332 млн рублей. Только с начала года эта сумма выросла на 60 млн рублей. Как гарантирующая организация услуг водоснабжения и водоотведения мы обеспокоены растущими долгами и вынуждены применять крайние меры в отношении ряда потребителей, вплоть до ограничения поставки ресурса», — отметила коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.

В пятёрке компаний с лучшей платёжной дисциплиной — ООО «Омсктехуглерод», торговый центр «Континент», детский сад № 41, управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство» и предприятие, транспортирующее горячую воду жителям и организациям Амурского посёлка, ООО «Теплогенерирующий комплекс».

«Мы благодарны нашим добросовестным клиентам, которые своевременно рассчитываются за оказанные услуги и тем самым способствуют надежной работе предприятия и модернизации коммунальной инфраструктуры», — сказала Ольга Смиковская.