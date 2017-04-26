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16:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Жилую застройку Светлогорска предлагают отдалить от побережья

Для жилой застройки в Светлогорске не осталось свободного места, поэтому для развития территорий строительство нужно отодвигать в сторону Пионерского. Об этом рассказал архитектор Александр Башин в рамках презентации концепции развития курорта в понедельник, 24 апреля.

Источник: Калининград.Ru

По данным Башина, за последние пять лет в инфраструктуру Светлогорска вложили около пяти миллиардов рублей бюджетных средств. При этом инвесторы строили только жилые дома, из-за чего внешнему виду курортного города нанесли серьёзный вред.

«Мы предлагаем отдалить жилую застройку от моря в районе посёлка Зори. Там можно строить жилые дома, но в исторической части Светлогорска необходимо развивать общественные пространства и привлекать медицинский бизнес», — пояснил архитектор.

В целом же Башин предлагает развивать Светлогорск в сторону Пионерского, потому что считает объединение городов необходимым для их комплексного развития.

Представленная концепция в целом понравилась врио губернатора Антону Алиханову. Он подчеркнул, что нельзя допустить на первой линии побережья возведения апарт-отелей, которые являются завуалированным жильём.

В общем концепция получилась. Конечно, много поводов для дискуссии. Но основная цель достигнута. Накал спал. На первой встрече с населением мы только гавкали друг на друга, — поделился впечатлениями глава региона.

Антон Алиханов ввёл мораторий на строительство в центральной части Светлогорска. В течение двух месяцев правительство разработает новые правила землепользования и застройки, где чётко пропишут все требования к новым зданиям в курортном городе. По мнению врио губернатора, там не нужно строить многоквартирные дома.

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