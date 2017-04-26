Строительство мусоросортировочных комплексов под Новосибирском начнется осенью 2017 года

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство под Новосибирском двух мусоросортировочных комплексов (МСК) с инвестициями 6,5 млрд должно начаться в октябре 2017 года. До этого проект концессионного соглашения должен пройти процедуру согласования, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске партнер сопровождающей проект юридической фирмы «Лекап» Юрий Туктаров.

«Разрешение на строительство по графику должно быть 2 октября 2017 года», — сказал он.

Туктаров уточнил ТАСС, что первым будет начато строительство МСК «Раздольное», разрешение на второй объект — в Верх-Туле — планируется получить в декабре 2017 года. Работы на первом комплексе будут запущены в конце 2018 года, на втором — в мае 2019 года.

В свою очередь заместитель генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Максим Спирин добавил, что для получения разрешения на строительства проект должен пройти ряд экспертиз. «Июнь — это подача документации на экологическую экспертизу, июнь-июль-август — подача документации на Главгоссэкспертизу», — сказал он, уточнив, что уже при подаче документов концессионер начнет подготовку площадки и размещение строительного городка.

«Мусорная концессия»

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск», предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект — систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы «Верх-Тула», «Раздольное» и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.