Строительство мусоросортировочных комплексов под Новосибирском начнется осенью 2017 года
Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб.
Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб.
НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство под Новосибирском двух мусоросортировочных комплексов (МСК) с инвестициями 6,5 млрд должно начаться в октябре 2017 года. До этого проект концессионного соглашения должен пройти процедуру согласования, сообщил в
«Разрешение на строительство по графику должно быть 2 октября 2017 года», — сказал он.
Туктаров уточнил ТАСС, что первым будет начато строительство МСК «Раздольное», разрешение на второй объект — в
В свою очередь заместитель генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Максим Спирин добавил, что для получения разрешения на строительства проект должен пройти ряд экспертиз. «Июнь — это подача документации на экологическую экспертизу,
«Мусорная концессия»
В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск», предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект — систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы «Верх-Тула», «Раздольное» и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.
В частности, тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. При этом сейчас в регионе нет точного учета количества собираемого мусора. Как сообщила в
В свою очередь общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта. После их обращения Ространснадзор провел проверку и рекомендовал губернатору Новосибирской области принять «правомерное решение по вопросу строительства мусоросортировочных комплексов» в 13,8 км от аэродрома, используемого заводом им. Чкалова, так как земля, выделенная ранее под строительство комплекса «Раздольное», попадает в запретную зону — комплекс должен находиться в не менее 15 км от аэродрома
Кроме того, концессионер заверил общественников, что строительство будет проводиться с использованием технологий, исключающих попадание опасных веществ в почву или подземные воды.